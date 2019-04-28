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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 28 апреля 2019
Сампдория
28.04.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
57'
Ф. Квальярелла
3'
Ф. Кайседо
19'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лацио
Желтая карточка
Д. Сала
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
Н. Мурру
90'
Желтая карточка
Л. Тонелли
74'
71'
Желтая карточка
Уоллес
ГОЛ! 1:2!
Ф. Квальярелла
57'
Вторая желтая
Г. Рамирес
45'
32'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Г. Рамирес
23'
Желтая карточка
А. Феррари
22'
19'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Ромуло
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
49
Ромуло
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
3-4-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
25
Колли
25
Феррари
7
Сала
8
Экдаль
17
Линетти
26
Прат
11
Рамирес
27
Квальярелла
92
Дефрель
3-5-2
1
Стракоша
15
Баштуш
15
Ачерби
13
Уоллес
32
Катальди
6
Лейва
16
Пароло
49
Ромуло
19
Лулич
10
Кайседо
32
Корреа
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Сампдория - Лацио
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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