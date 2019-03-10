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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 10 марта 2019
Сампдория
10.03.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
67'
Ф. Квальярелла (П)
50'
Д. Сапата
77'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Аталанта
90'
+6
Желтая карточка
Р. Фройлер
90'
+5
Желтая карточка
Д. Сапата
Желтая карточка
Г. Рамирес
90'
+3
77'
ГОЛ! 1:2!
Р. Госенс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Квальярелла
67'
Желтая карточка
Н. Мурру
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
3-4-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
25
Колли
2
Андерсен
7
Сала
17
Линетти
8
Экдаль
26
Прат
17
Сапонара
27
Квальярелла
11
Габбиадини
3-3-1-3
95
Голлини
5
Масиелло
6
Джимсити
23
Манчини
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
10
Гомес
91
Сапата
72
Иличич
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сампдория - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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