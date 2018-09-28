Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 28 сентября 2018
Герта
28.09.2018, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Бавария
23'
В. Ибишевич (П)
44'
О. Дуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Бавария
Желтая карточка
О. Дуда
90'
+4
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
Я. Дилросун
90'
+2
Желтая карточка
Я. Дилросун
90'
+1
72'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Х. Родригес
Замена
М. Леки
️️️️
С. Калу
71'
63'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Р. Саншеш
Замена
Д. Зелке
️️️️
В. Ибишевич
53'
52'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Роббен
48'
Желтая карточка
Й. Киммих
ГОЛ! 2:0!
О. Дуда
Пас отдал
В. Лазаро
44'
Желтая карточка
В. Ибишевич
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Ибишевич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Герта
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Крафт
7
Миттельштадт
4
Рекик
4
Штарк
19
Лазаро
10
Майер
5
Скьельбред
24
Дилросун
8
Дуда
8
Калу
11
Ибишевич
3-1-4-1-1
1
Нойер
17
Боатенг
5
Алаба
25
Зюле
6
Киммих
10
Роббен
8
Саншеш
6
Алькантара
7
Рибери
23
Родригес
9
Левандовски
8
Калу
7
Леки
7
Леки
8
Калу
24
Дилросун
27
Ястржембски
27
Ястржембски
24
Дилросун
11
Ибишевич
9
Зелке
9
Зелке
11
Ибишевич
8
Саншеш
7
Гнабри
7
Гнабри
8
Саншеш
23
Родригес
2
Вагнер
2
Вагнер
23
Родригес
10
Роббен
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Роббен
Остались в запасе
Герта
Бавария
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Герта - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Герта
Бавария
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
14:42
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
10:47
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
08:16
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
1
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
14:42
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
10:47
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
08:16
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+