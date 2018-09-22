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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 22 сентября 2018
Герта
22.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 2
Завершен
Боруссия М
31'
В. Ибишевич
34'
В. Лазаро
63'
В. Ибишевич
73'
О. Дуда
29'
Т. Азар (П)
67'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия М
ГОЛ! 4:2!
О. Дуда
73'
69'
Желтая карточка
П. Херрманн
67'
ГОЛ! 3:2!
А. Плеа
Пас отдал
П. Херрманн
ГОЛ! 3:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
С. Калу
63'
56'
Желтая карточка
Д. Закария
ГОЛ! 2:1!
В. Лазаро
34'
ГОЛ! 1:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Платтенхардт
31'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Азар
Желтая карточка
Н. Штарк
28'
Желтая карточка
О. Дуда
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4-2-2-2
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
28
Лустенбергер
4
Штарк
19
Лазаро
10
Майер
8
Груйич
24
Дилросун
8
Дуда
11
Ибишевич
8
Калу
4-2-1-2-1
1
Зоммер
30
Эльведи
28
Гинтер
24
Янчке
17
Вендт
6
Закария
5
Штробль
19
Джонсон
7
Хофманн
9
Азар
14
Плеа
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Герта - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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