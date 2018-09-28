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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
Шеффилд Уэнсдэй - Лидс: обзор матча 28 сентября 2018
Шеффилд Уэнсдэй
28.09.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
45'
А. Рич
54'
М. Клих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
73'
Желтая карточка
М. Клих
Желтая карточка
Б. Беннэн
72'
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Клих
Пас отдал
Т. Робертс
ГОЛ! 1:0!
А. Рич
Пас отдал
С. Флетчер
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
4-1-2
25
Доусон
6
Гектор
6
Пелюпесси
3
Рич
12
Лис
10
Беннэн
26
Флетчер
45
Форестьери
3-3-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
18
Янссон
6
Купер
30
Дуглас
12
Эйлинг
27
Филлипс
7
Алиоски
43
Клих
11
Харрисон
19
Робертс
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Лидс
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
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