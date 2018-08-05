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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Сток Сити
Лидс - Сток Сити: обзор матча 05 августа 2018
Лидс
05.08.2018, воскресенье, 18:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
15'
М. Клих
45+1'
П. Эрнандес
57'
Л. Купер
52'
Б. Афобе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Сток Сити
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Э. Алиоски
89'
76'
Замена
П. Крауч
️️️️
Б. Афобе
Замена
С. Даллас
️️️️
М. Клих
76'
63'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Б. Ндиайе
63'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
О. Этебо
ГОЛ! 3:1!
Л. Купер
Пас отдал
Б. Дуглас
57'
52'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Афобе
ГОЛ! 2:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Э. Алиоски
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Клих
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
6
Купер
12
Эйлинг
30
Дуглас
7
Алиоски
27
Филлипс
28
Берарди
43
Клих
19
Эрнандес
7
Руф
4-5-1
1
Батлэнд
26
Бауэр
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
10
Инс
5
Ндиайе
5
Этебо
7
Аллен
16
МакКлин
23
Афобе
43
Клих
15
Даллас
15
Даллас
43
Клих
8
Бэйкер
8
Бэйкер
7
Алиоски
11
Харрисон
11
Харрисон
7
Алиоски
5
Этебо
24
Флетчер
24
Флетчер
5
Этебо
23
Афобе
15
Крауч
15
Крауч
23
Афобе
5
Ндиайе
9
Кркич
9
Кркич
5
Ндиайе
Остались в запасе
Лидс
Сток Сити
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Статистика матча Лидс - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
0 : 0
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Элланд Роад
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