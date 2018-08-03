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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Чайка - Дружба
Чайка - Дружба: обзор матча 03 августа 2018
Чайка
03.08.2018, пятница, 19:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 2 тур
1 : 0
Завершен
Дружба
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Статистика матча Чайка - Дружба
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Матчи команд
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Чайка
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26.04.2026
Чайка
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Дружба
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24.10.2026
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17.10.2026
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0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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