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Материалы

Болонья - Интер

01.09.2018, Суббота, 19:00 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 3 тур Болонья - Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
24 тур
11 февраля, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Болонья
5 тур
19 сентября, вторник 21:45 Болонья 1:1 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
25 тур
19 февраля, воскресенье 14:30 Болонья 0:1 Интер
6 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Интер 1:1 Болонья
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
17 января, вторник 23:00 Интер 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
12 марта, суббота 22:45 Интер 2:1 Болонья
10 тур
27 октября, вторник 22:45 Болонья 0:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:45 Интер 2:2 Болонья
13 тур
24 ноября, воскресенье 23:45 Болонья 1:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:45 Интер 0:1 Болонья
9 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
15 января, вторник 23:59 Интер 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
24 тур
17 февраля, пятница 23:45 Интер 0:3 Болонья
5 тур
24 сентября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 22:45 Интер 4:1 Болонья
1 тур
30 августа, понедельник 22:45 Болонья 0:0 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Интер 3:0 Болонья
13 тур
21 ноября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
21 февраля, суббота 18:00 Болонья 1:2 Интер
6 тур
4 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
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