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Материалы

Атлетико - Эйбар

15.09.2018, Суббота, 14:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 4 тур Атлетико - Эйбар
Испания. Примера (2017/2018)
38 тур
20 мая, воскресенье 19:30 Атлетико 2:2 Эйбар
19 тур
13 января, суббота 20:30 Эйбар 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
36 тур
6 мая, суббота 17:15 Атлетико 1:0 Эйбар
17 тур
7 января, суббота 18:15 Эйбар 0:2 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 25 января, среда 21:15 Эйбар 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 21:15 Атлетико 3:0 Эйбар
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
6 февраля, суббота 18:00 Атлетико 3:1 Эйбар
4 тур
19 сентября, суббота 21:30 Эйбар 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
31 января, суббота 20:00 Эйбар 1:3 Атлетико
2 тур
30 августа, суббота 23:00 Атлетико 2:1 Эйбар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 15 сентября 2018, 15:53

    атлетико отскочил случайно !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 15 сентября 2018, 15:51

    ну вот гризманн ты сделал самую большую ошибку в своей жизни оставшись в своем атлетико вот и радуймся тому чтобы быть хотя бы в 4 лидеров от силы !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 15 сентября 2018, 15:38

    у атлетико вообще никакого развития ! убогая игра !

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 15 сентября 2018, 15:20

    У Эйбара 10 человек в старте?

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