Введите ваш ник на сайте
Материалы

Сельта - Атлетико

01.09.2018, Суббота, 19:30 мск Виго, стадион Балаидос Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 3 тур Сельта - Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 3:0 Сельта
9 тур
22 октября, воскресенье 17:15 Сельта 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
12 февраля, воскресенье 22:45 Атлетико 3:2 Сельта
3 тур
10 сентября, суббота 14:00 Сельта 0:4 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 20:30 Атлетико 2:0 Сельта
19 тур
10 января, воскресенье 22:30 Сельта 0:2 Атлетико
Испания. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, среда 22:30 Атлетико 2:3 Сельта
Испания. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 20 января, среда 22:30 Сельта 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Сельта 2:0 Атлетико
4 тур
20 сентября, суббота 22:00 Атлетико 2:2 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
27 тур
8 марта, суббота 23:00 Сельта 0:2 Атлетико
8 тур
6 октября, воскресенье 14:00 Атлетико 2:1 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 21:30 Сельта 1:3 Атлетико
17 тур
22 декабря, суббота 01:00 Атлетико 1:0 Сельта
Испания. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, четверг 23:55 Сельта 0:1 Атлетико
1/4 финала
ответный матч		 21 января, четверг 23:55 Атлетико 1:1 Сельта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
...
  • Читайте нас: 