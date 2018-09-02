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Леванте - Валенсия

02.09.2018, Воскресенье, 13:00 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 3 тур Леванте - Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
23 тур
11 февраля, воскресенье 22:45 Валенсия 3:1 Леванте
4 тур
16 сентября, суббота 14:00 Леванте 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 14:00 Леванте 1:0 Валенсия
10 тур
31 октября, суббота 20:15 Валенсия 3:0 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
13 апреля, понедельник 21:30 Валенсия 3:0 Леванте
12 тур
23 ноября, воскресенье 19:00 Леванте 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:59 Леванте 2:0 Валенсия
18 тур
4 января, суббота 23:00 Валенсия 2:0 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 01:00 Валенсия 2:2 Леванте
7 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Леванте 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Валенсия 1:1 Леванте
12 тур
6 ноября, воскресенье 01:00 Леванте 0:2 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, пятница 00:30 Леванте 0:3 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 20 января, пятница 00:30 Валенсия 4:1 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Валенсия 0:0 Леванте
18 тур
9 января, воскресенье 23:00 Леванте 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Леванте 1:5 Валенсия
18 тур
6 января, воскресенье 19:00 Валенсия 0:0 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 сентября 2018, 14:37

    играют команды из одного города, прикольно, я за Валенсию Черышева!!!

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