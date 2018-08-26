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Севилья - Вильярреал

26.08.2018, Воскресенье, 21:15 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 2 тур Севилья - Вильярреал
Испания. Примера (2017/2018)
32 тур
14 апреля, суббота 14:00 Севилья 2:2 Вильярреал
13 тур
26 ноября, воскресенье 20:30 Вильярреал 2:3 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
21 тур
5 февраля, воскресенье 14:00 Севилья 0:0 Вильярреал
2 тур
28 августа, воскресенье 23:15 Вильярреал 0:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Севилья 4:2 Вильярреал
10 тур
31 октября, суббота 20:15 Вильярреал 2:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Вильярреал 0:2 Севилья
9 тур
26 октября, воскресенье 21:00 Севилья 2:1 Вильярреал
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 19 марта, четверг 23:05 Севилья 2:1 Вильярреал
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 12 марта, четверг 23:05 Вильярреал 1:3 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Вильярреал
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Вильярреал 1:2 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 1:2 Вильярреал
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Вильярреал 2:2 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
24 апреля, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
14 тур
5 декабря, воскресенье 21:00 Вильярреал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 18 января, вторник 23:55 Севилья 3:0 Вильярреал
1/4 финала
ответный матч		 12 января, среда 22:00 Вильярреал 3:3 Севилья
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 21:00 Вильярреал 3:0 Севилья
10 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 23:55 Вильярреал 0:2 Севилья
15 тур
14 декабря, воскресенье 21:00 Севилья 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
31 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:0 Вильярреал
12 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Вильярреал 3:2 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
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