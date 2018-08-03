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Домжале - Уфа

02.08.2018, Четверг, 21:30 мск Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Домжале - Уфа
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 17:00 Уфа 0:0 Домжале
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 3 августа 2018, 08:31

    уфа молодцы!!!

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    Рейтинг: +185

    Edward52 1 августа 2018, 10:09

    сыграют 1:1 и Уфа пройдет.

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    Рейтинг: +21134

    derrik2000 > Edward52 2 августа 2018, 23:34

    Ставку-то хоть сделал?
    Она-то как раз и выиграла!

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