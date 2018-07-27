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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Гент
Стандард - Гент: обзор матча 27 июля 2018
Стандард
27.07.2018, пятница, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Гент
59'
П. М'Поку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Гент
Желтая карточка
Р. Марин
90'
+5
66'
Желтая карточка
Б. Верстате
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. М'Поку
59'
Желтая карточка
С. Бастьен
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Гент
20
Янник Толен
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
2-4-1
13
Очоа
39
Каванда
19
Фай
34
Лайфис
22
Бастьен
4
Уче
18
Марин
40
М'Поку
3-4-1-2
26
Коосеманс
25
Фоке
32
Пластун
24
Ростед
8
Оджиджа-Офое
4
Верстате
21
Асаре
10
Чакветадзе
91
Домпе
9
Яремчук
14
Кубо
Остались в запасе
Стандард
Гент
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Стандард - Гент
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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