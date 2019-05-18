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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Марсель
Тулуза - Марсель: обзор матча 18 мая 2019
Тулуза
18.05.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 5
Завершен
Марсель
26'
А. Исека
61'
М. Градель
29'
М. Сансон
50'
Х. Сакаи
76'
К. Н'Жи
90'
Ф. Товен
90+1'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Марсель
90'
+1
ГОЛ! 2:5!
Ф. Товен
Пас отдал
К. Н'Жи
90'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Товен
Пас отдал
К. Н'Жи
76'
ГОЛ! 2:3!
К. Н'Жи
Пас отдал
Х. Сакаи
ГОЛ! 2:2!
М. Градель
Пас отдал
Д. Дурмаз
61'
59'
Желтая карточка
А. Рами
50'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сакаи
Пас отдал
Л. Окампос
39'
Желтая карточка
Ж. Амави
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Сансон
Пас отдал
Ф. Товен
ГОЛ! 1:0!
А. Исека
Пас отдал
М. Градель
26'
Желтая карточка
К. Жульен
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
4-1-4-1
1
Гойкоэчеа
4
Силла
3
Седзи
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
10
Градель
14
Доссеви
10
Дурмаз
15
Босток
9
Исека
3-2-1-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
23
Рами
23
Амави
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
5
Ману Гарсия
АП
16
Марк Видаль
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
16
Марк Видаль
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Тулуза - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
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