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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ренн
Бордо - Ренн: обзор матча 17 марта 2019
Бордо
17.03.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
59'
Ф. Камано
90+2'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ренн
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Ньянг
85'
Желтая карточка
Х. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камано
59'
56'
Желтая карточка
Д. Да Силва
Желтая карточка
В. Йованович
29'
14'
Желтая карточка
Б. Бурижо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Ренн
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
3-3-1-1-2
56
Костиль
33
Йованович
23
Кунде
23
Пабло
29
Пундж
94
Отавио
20
Сабали
26
Башич
40
Камано
12
де Превилль
7
Бриан
4-3-1-2
40
Коубек
14
Траоре
3
Да Силва
17
Мешер
5
Бенсебаини
17
Леа Силики
27
Бурижо
21
Андре
7
Сарр
99
Ньянг
23
Эну
Остались в запасе
Бордо
Ренн
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
18
Ярослав Плашил
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
18
Ярослав Плашил
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Бордо - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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