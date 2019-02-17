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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Тулуза
Бордо - Тулуза: обзор матча 17 февраля 2019
Бордо
17.02.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
82'
Д. Бриан
70'
Я. Каюзак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Тулуза
ГОЛ! 1:1!
Д. Бриан
82'
Желтая карточка
В. Йованович
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
Я. Каюзак
Пас отдал
И. Сангаре
Желтая карточка
С. Паленсия
68'
38'
Желтая карточка
И. Сангаре
29'
Желтая карточка
Я. Каюзак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
14
Орельен Чуамени
ОП
26
Тома Башич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
3-2-1-1-2
56
Костиль
33
Йованович
23
Кунде
14
Паленсия
94
Отавио
14
Чуамени
26
Башич
40
Камано
9
Майя
7
Бриан
4-2-1-1-2
30
Рейне
98
Амьен-Аду
3
Седзи
18
Диаките
31
Морейра
6
Сангаре
18
Каюзак
10
Градель
5
Гарсия
9
Саного
10
Жан
Остались в запасе
Бордо
Тулуза
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Бордо - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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