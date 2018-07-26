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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хиберниан - Астерас
Хиберниан - Астерас: обзор матча 26 июля 2018
Хиберниан
26.07.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
3 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Астерас
64'
Э. Эмброуз
90+3'
Ф. Камбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Астерас
ГОЛ! 2:0!
Ф. Камбери
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Э. Эмброуз
64'
Желтая карточка
Д. МакГинн
57'
Начало матча
Статистика матча Хиберниан - Астерас
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
- : -
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Хиберниан
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
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