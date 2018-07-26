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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпия - Крузейдерс
Олимпия - Крузейдерс: обзор матча 26 июля 2018
Олимпия
26.07.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
5 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Крузейдерс
56'
М. Чрнич
75'
М. Чрнич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпия - Крузейдерс
ГОЛ! 2:0!
М. Чрнич
75'
ГОЛ! 1:0!
М. Чрнич
56'
Начало матча
Статистика матча Олимпия - Крузейдерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Словения. Первая Лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
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0 : 1
31.10.2026
Олимпия
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Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
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Олимпия
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10.10.2026
Мура 05
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Данганнон Свифтс
- : -
21.11.2026
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Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
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1 : 0
07.11.2026
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Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
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31.10.2026
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Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Баллимина Юнайтед
2 : 1
17.10.2026
Крузейдерс
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2025.08.28 08:45
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:04
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2025.08.28 08:45
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