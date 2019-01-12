Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Бордо
Ницца - Бордо: обзор матча 12 января 2019
Ницца
12.01.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
16'
А. Сен-Максимен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Бордо
Желтая карточка
Ю. Аталь
90'
+3
78'
Желтая карточка
Ж. Кунде
26'
Желтая карточка
С. Калу
Желтая карточка
К. Эрейе
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сен-Максимен
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-4-1
44
Бенитес
20
Аталь
4
Данте
29
Эрейе
5
Сарр
17
Макенго
61
Тамез
13
Сако
25
Сиприен
10
Сен-Максимен
4-1-2-2-1
56
Костиль
20
Сабали
33
Йованович
23
Кунде
29
Пундж
94
Отавио
26
Башич
18
Плашил
90
Калу
14
Карамо
7
Бриан
Остались в запасе
Ницца
Бордо
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ницца - Бордо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Бордо
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+