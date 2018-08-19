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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Бордо
Тулуза - Бордо: обзор матча 19 августа 2018
Тулуза
19.08.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
44'
А. Исека
67'
М. Доссеви
50'
Ф. Камано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Бордо
89'
Желтая карточка
М. Пундж
ГОЛ! 2:1!
М. Доссеви
Пас отдал
М. Градель
67'
50'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Камано
Пас отдал
Д. Бриан
Желтая карточка
Ф. Мубандже
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Исека
Пас отдал
И. Сангаре
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
15
Джон Босток
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Рейне
29
Мубандже
20
Тодибо
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
15
Босток
14
Доссеви
10
Градель
5
Гарсия
9
Исека
4-3-2-1
56
Костиль
14
Паленсия
5
Левчук
23
Кунде
29
Пундж
21
Лерагер
13
Санкаре
18
Плашил
90
Калу
40
Камано
12
де Превилль
Остались в запасе
Тулуза
Бордо
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Тулуза - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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