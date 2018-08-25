Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 25 августа 2018
Боруссия М
25.08.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Байер
55'
Й. Хофманн (П)
58'
Ф. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Байер
Замена
Д. Закария
️️️️
Ф. Нойхаус
88'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Ф. Джонсон
83'
Замена
А. Плеа
️️️️
Раффаэл
79'
77'
Замена
К. Беллараби
️️️️
К. Фолланд
77'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Л. Бэйли
Желтая карточка
М. Гинтер
73'
64'
Замена
И. Телин
️️️️
Б. Хенрикс
ГОЛ! 2:0!
Ф. Джонсон
Пас отдал
Раффаэл
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Хофманн
55'
51'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
49'
Желтая карточка
Д. Кор
Пенальти не реализован!
Т. Азар
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Байер
1
Томаш Куч
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
5
Байер
24
Янчке
28
Гинтер
5
Штробль
10
Нойхаус
19
Джонсон
9
Азар
7
Хофманн
11
Раффаэл
4-1-1-4
28
Озкан
39
Хенрикс
15
Драгович
4
Та
18
Венделл
31
Кор
8
Брандт
29
Хаверц
17
Бэйли
31
Фолланд
27
Аларио
19
Джонсон
7
Херрманн
7
Херрманн
19
Джонсон
10
Нойхаус
6
Закария
6
Закария
10
Нойхаус
11
Раффаэл
14
Плеа
14
Плеа
11
Раффаэл
17
Бэйли
8
Вайзер
8
Вайзер
17
Бэйли
31
Фолланд
38
Беллараби
38
Беллараби
31
Фолланд
39
Хенрикс
92
Телин
92
Телин
39
Хенрикс
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
10
Паулиньо
ЛВ
1
Томаш Куч
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
1
Томаш Куч
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Боруссия М - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Боруссия М
Байер
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+