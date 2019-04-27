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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Борнмут
Саутгемптон - Борнмут: обзор матча 27 апреля 2019
Саутгемптон
27.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 3
Завершен
Борнмут
12'
Ш. Лонг
55'
Д. Уорд-Проус
67'
М. Таргетт
20'
Д. Гослинг
32'
К. Уилсон
86'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Борнмут
Замена
Ч. Остин
️️️️
Ш. Лонг
88'
86'
ГОЛ! 3:3!
К. Уилсон
Пас отдал
Р. Фрейзер
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. Ингс
81'
72'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Н. Клайн
ГОЛ! 3:2!
М. Таргетт
Пас отдал
Я. Валери
67'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
П. Хейбьерг
55'
53'
Замена
Э. Хиндман
️️️️
Д. Гослинг
Замена
М. Таргетт
️️️️
О. Ромеу
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Гослинг
Желтая карточка
Ш. Лонг
35'
32'
ГОЛ! 1:2!
К. Уилсон
Желтая карточка
О. Ромеу
26'
23'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Мефам
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гослинг
Пас отдал
К. Уилсон
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
Н. Редмонд
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-4-2
1
Ганн
5
Бертранд
5
Беднарек
5
Стивенс
7
Валери
27
Редмонд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
28
Ингс
7
Лонг
3-2-2-1-2
1
Боруц
2
Мефам
27
Кук
15
Аке
17
Клайн
6
Симпсон
32
Гослинг
8
Лерма
7
Брукс
7
Кинг
9
Уилсон
21
Ромеу
23
Таргетт
23
Таргетт
21
Ромеу
28
Ингс
17
Армстронг
17
Армстронг
28
Ингс
7
Лонг
32
Остин
32
Остин
7
Лонг
2
Мефам
10
Фрейзер
10
Фрейзер
2
Мефам
32
Гослинг
16
Хиндман
16
Хиндман
32
Гослинг
17
Клайн
19
Соланке
19
Соланке
17
Клайн
Остались в запасе
Саутгемптон
Борнмут
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Марио Лемина
ОП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
31
Асмир Бегович
ВР
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Марио Лемина
ОП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Саутгемптон - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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