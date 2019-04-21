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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Ливерпуль
Кардифф - Ливерпуль: обзор матча 21 апреля 2019
Кардифф
21.04.2019, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
57'
Д. Вейналдум
81'
Д. Милнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ливерпуль
90'
+1
Желтая карточка
Д. Милнер
81'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Милнер
Желтая карточка
А. Гуннарссон
80'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-5-1
13
Этеридж
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
12
Беннетт
30
Хойлетт
6
Камараса
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
5
Гуннарссон
14
Ниасс
4-3-2-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Кейта
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Кардифф
Ливерпуль
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кардифф - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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