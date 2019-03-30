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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Саутгемптон
Брайтон - Саутгемптон: обзор матча 30 марта 2019
Брайтон
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
53'
П. Хейбьерг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Саутгемптон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
83'
Желтая карточка
Д. Стивенс
53'
ГОЛ! 0:1!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Н. Редмонд
Желтая карточка
Д. Стивенс
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Джошуа Симс
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
13
Бернардо
25
Даффи
5
Данк
33
Монтойя
24
Проппер
16
Стивенс
28
Биссума
93
Кноккарт
11
Джаханбакш
39
Мюррэй
4-5-1
1
Ганн
7
Валери
5
Беднарек
4
Йошида
5
Бертранд
17
Армстронг
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
23
Хейбьерг
28
Ингс
Остались в запасе
Брайтон
Саутгемптон
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
11
Джошуа Симс
ПВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Брайтон - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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