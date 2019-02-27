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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Уотфорд
Ливерпуль - Уотфорд: обзор матча 27 февраля 2019
Ливерпуль
27.02.2019, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
5 : 0
Завершен
Уотфорд
9'
С. Мане
20'
С. Мане
66'
Д. Ориги
79'
В. ван Дейк
82'
В. ван Дейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Уотфорд
84'
Замена
К. Сема
️️️️
Р. Перейра
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Вейналдум
84'
82'
Желтая карточка
А. Масина
ГОЛ! 5:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
Э. Робертсон
82'
79'
Желтая карточка
К. Кэткарт
ГОЛ! 4:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
79'
Замена
А. Лаллана
️️️️
С. Мане
78'
73'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Деулофеу
73'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Т. Дини
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Милнер
70'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ориги
Пас отдал
Э. Робертсон
66'
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
27
Ориги
4-1-2-1-2
12
Фостер
5
Мариаппа
22
Янмат
20
Кэткарт
25
Масина
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
23
Вейналдум
8
Кейта
8
Кейта
23
Вейналдум
20
Милнер
14
Хендерсон
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Мане
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Мане
37
Перейра
12
Сема
12
Сема
37
Перейра
14
Дини
8
Клеверли
8
Клеверли
14
Дини
10
Деулофеу
45
Грэй
45
Грэй
10
Деулофеу
Остались в запасе
Ливерпуль
Уотфорд
22
Симон Миньоле
ВР
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Ливерпуль - Уотфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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