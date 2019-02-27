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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 февраля 2019
Кристал Пэлас
27.02.2019, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
66'
Д. Уорд
33'
Р. Лукаку
52'
Р. Лукаку
83'
Э. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
Р. Лукаку
Желтая карточка
В. Заа
90'
+1
90'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Фред
83'
ГОЛ! 1:3!
Э. Янг
Пас отдал
П. Погба
Замена
Ш. Куяте
️️️️
П. ван Анхолт
83'
81'
Желтая карточка
Л. Шоу
Замена
К. Бентеке
️️️️
М. Батшуайи
78'
77'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Далот
77'
Замена
Э. Байи
️️️️
А. Санчес
69'
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ! 1:2!
Д. Уорд
Пас отдал
Д. Шлупп
66'
Замена
М. Майер
️️️️
Д. МакАртур
61'
52'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
В. Линделеф
Желтая карточка
М. Келли
41'
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Шоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
7
Макс Майер
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Андреас Перейра
АП
19
Тахит Чон
ПВ
4-3-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
16
Келли
5
Томкинс
25
Уорд
27
Шлупп
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Заа
25
Таунсенд
44
Батшуайи
3-2-3-2
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
3
Линделеф
2
Далот
23
Шоу
8
Погба
7
Фред
8
Мактоминей
4
Санчес
9
Лукаку
15
ван Анхолт
8
Куяте
8
Куяте
15
ван Анхолт
11
МакАртур
7
Майер
7
Майер
11
МакАртур
44
Батшуайи
20
Бентеке
20
Бентеке
44
Батшуайи
7
Фред
37
Гарнер
37
Гарнер
7
Фред
4
Санчес
3
Байи
3
Байи
4
Санчес
2
Далот
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
2
Далот
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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