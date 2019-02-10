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Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм - Лестер: обзор матча 10 февраля 2019
Тоттенхэм
10.02.2019, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Лестер
33'
Д. Санчес
63'
К. Эриксен
90+1'
Х. Сон
76'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Лестер
ГОЛ! 3:1!
Х. Сон
Пас отдал
М. Сиссоко
90'
+1
88'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Х. Барнс
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
Д. Роуз
88'
85'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Ф. Льоренте
80'
76'
ГОЛ! 2:1!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Перейра
72'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Р. Геззаль
Замена
Т. Алдервейрелд
️️️️
О. Скипп
71'
ГОЛ! 2:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Ф. Льоренте
63'
59'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Грей
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчес
Пас отдал
К. Эриксен
33'
Желтая карточка
Я. Вертонген
28'
Желтая карточка
Д. Роуз
20'
Желтая карточка
Х. Сон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
3
Роуз
6
Санчес
14
Вертонген
2
Триппьер
34
Скипп
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
12
Льоренте
4-4-2
1
Шмейхель
21
Перейра
5
Магуайр
35
Эванс
33
Чилвел
4
Ндиди
18
Тилеманс
18
Геззаль
11
Барнс
10
Мэддисон
10
Грей
34
Скипп
23
Алдервейрелд
23
Алдервейрелд
34
Скипп
3
Роуз
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
3
Роуз
12
Льоренте
2
Ваньяма
2
Ваньяма
12
Льоренте
10
Грей
9
Варди
9
Варди
10
Грей
11
Барнс
30
Оказаки
30
Оказаки
11
Барнс
18
Геззаль
17
Ихеначо
17
Ихеначо
18
Геззаль
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лестер
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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