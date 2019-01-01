Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер: обзор матча 01 января 2019
Эвертон
01.01.2019, вторник, 15:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
58'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Лестер
Желтая карточка
Д. Тосун
81'
Желтая карточка
Л. Динь
80'
75'
Желтая карточка
Д. Эванс
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Перейра
Желтая карточка
А. Гомеш
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
4
Зума
3
Кенни
5
Гуйе
20
Гомеш
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-2-4-1
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Магуайр
35
Эванс
21
Перейра
33
Чилвел
6
Менди
8
Чодури
4
Ндиди
18
Геззаль
9
Варди
Остались в запасе
Эвертон
Лестер
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Эвертон - Лестер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Эвертон
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+