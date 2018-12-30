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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Хэм
Бернли - Вест Хэм: обзор матча 30 декабря 2018
Бернли
30.12.2018, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
15'
К. Вуд
34'
Д. Макнил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Хэм
Замена
С. Воукс
️️️️
К. Вуд
90'
+1
73'
Замена
К. Силва
️️️️
М. Арнаутович
61'
Желтая карточка
Д. Райс
57'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
46'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Р. Снодграсс
46'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Лукас
Желтая карточка
Э. Барнс
38'
ГОЛ! 2:0!
Д. Макнил
Пас отдал
Э. Вествуд
34'
29'
Желтая карточка
М. Нобл
23'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Барнс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лукас
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Хитон
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
3-1-2-1-3
22
Фабиански
6
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
7
Андерсон
18
Антонио
7
Арнаутович
7
Лукас
9
Вуд
19
Воукс
19
Воукс
9
Вуд
7
Арнаутович
10
Силва
10
Силва
7
Арнаутович
7
Лукас
19
Диангана
19
Диангана
7
Лукас
23
Снодграсс
9
Кэрролл
9
Кэрролл
23
Снодграсс
Остались в запасе
Бернли
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
14
Конор Ковентри
ОП
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
14
Конор Ковентри
ОП
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Бернли - Вест Хэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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