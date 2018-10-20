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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Мордовия
Ротор - Мордовия: обзор матча 20 октября 2018
Ротор
20.10.2018, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ротор - Мордовия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
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Ротор
Мордовия
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
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