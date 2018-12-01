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Хаддерсфилд Таун - Брайтон
Хаддерсфилд Таун - Брайтон: обзор матча 01 декабря 2018
Хаддерсфилд Таун
01.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
1'
Занка
45+4'
Ш. Даффи
69'
Ф. Андоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Брайтон
90'
+1
Замена
Б. Каял
️️️️
И. Биссума
82'
Желтая карточка
Л. Балогун
79'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Ф. Андоне
78'
Замена
Л. Балогун
️️️️
Бруно
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Хогг
77'
69'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Андоне
Пас отдал
С. Мач
Замена
Т. Смит
️️️️
А. Муй
63'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
А. Притчард
49'
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Ш. Даффи
Пас отдал
С. Мач
39'
Желтая карточка
Бруно
Красная карточка
С. Мунье
32'
ГОЛ! 1:0!
Занка
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
2
Том Смит
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-2-4-1
1
Лоссль
94
Хадергьонай
5
Конголо
25
Занка
26
Шиндлер
37
Дурм
13
Муй
8
Биллинг
10
Притчард
6
Хогг
9
Мунье
4-3-2-1
13
Райан
2
Бруно
25
Даффи
5
Данк
13
Бернардо
13
Гросс
28
Биссума
24
Проппер
7
Мач
21
Искьердо
7
Андоне
13
Муй
2
Смит
2
Смит
13
Муй
6
Хогг
19
Уильямс
19
Уильямс
6
Хогг
10
Притчард
29
Депуатр
29
Депуатр
10
Притчард
2
Бруно
27
Балогун
27
Балогун
2
Бруно
28
Биссума
7
Каял
7
Каял
28
Биссума
7
Андоне
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Андоне
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Брайтон
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Брайтон
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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