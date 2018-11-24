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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Ливерпуль
Уотфорд - Ливерпуль: обзор матча 24 ноября 2018
Уотфорд
24.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
67'
М. Салах
76'
Т. Александер-Арнольд
89'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ливерпуль
90'
+2
Замена
Ж. Матип
️️️️
Р. Фирмино
89'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фирмино
86'
Замена
Фабиньо
️️️️
М. Салах
82'
Вторая желтая
Д. Хендерсон
76'
ГОЛ! 0:2!
Т. Александер-Арнольд
Замена
А. Грэй
️️️️
У. Хьюз
75'
74'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Шакири
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
60'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ж. Деулофеу
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Масина
5
Мариаппа
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
10
Деулофеу
4-2-3-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
6
Ловрен
4
ван Дейк
3
Робертсон
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Шакири
10
Мане
9
Фирмино
10
Деулофеу
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Деулофеу
19
Хьюз
45
Грэй
45
Грэй
19
Хьюз
9
Фирмино
32
Матип
32
Матип
9
Фирмино
10
Салах
6
Фабиньо
6
Фабиньо
10
Салах
10
Шакири
20
Милнер
20
Милнер
10
Шакири
Остались в запасе
Уотфорд
Ливерпуль
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Уотфорд - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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