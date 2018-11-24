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Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 24 ноября 2018
Тоттенхэм
24.11.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Челси
8'
Д. Алли
16'
Г. Кейн
54'
Х. Сон
85'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Алли
87'
85'
ГОЛ! 3:1!
О. Жиру
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Сон
78'
76'
Замена
О. Жиру
️️️️
Виллиан
72'
Желтая карточка
Жоржиньо
58'
Замена
Педро
️️️️
А. Мората
58'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
54'
45'
+3
Желтая карточка
Э. Азар
19'
Желтая карточка
А. Рюдигер
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
8
Фойт
23
Алдервейрелд
15
Дайер
4
Дэвис
92
Орье
17
Сиссоко
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Виллиан
10
Азар
21
Мората
8
Алли
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Алли
7
Сон
9
Ламела
9
Ламела
7
Сон
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
21
Мората
9
Педро
9
Педро
21
Мората
10
Виллиан
9
Жиру
9
Жиру
10
Виллиан
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
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