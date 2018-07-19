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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дандолк - Левадия
Дандолк - Левадия: обзор матча 19 июля 2018
Дандолк
19.07.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Левадия
42'
Р. Дебелко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дандолк - Левадия
Желтая карточка
Б. Гартленд
42'
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Дебелко
Желтая карточка
Р. Бенсон
19'
19'
Желтая карточка
Р. Дебелко
Начало матча
Статистика матча Дандолк - Левадия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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