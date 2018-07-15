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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Коламбус
Нью-Йорк Сити - Коламбус: обзор матча 15 июля 2018
Нью-Йорк Сити
15.07.2018, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Коламбус
36'
Желтая карточка
Г. Зардес
20'
Желтая карточка
Д. Менса
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Коламбус
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
3-4
1
Джонсон
22
Матаррита
25
Шано
3
Тиннерхольм
10
Моралес
4
Ринг
45
Уоллес
15
Офори
3-2-1-1
1
Стеффен
25
Аффул
6
Менса
23
Уилльямс
20
Трапп
10
Игуаин
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Остались в запасе
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Коламбус
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
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