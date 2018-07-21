Франция - Хорватия

Довыпендривались Хорваты!!!
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|29 марта, вторник
|23:00
|Франция
|0:0
|Хорватия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3:1
|+2
|7
|2.
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|3.
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2:2
|0
|3
|4.
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
Слава франции! Усташи домой!
я не знаю как закончится матч, но шикарный!) Хорваты смотрятся лучше, а забивает Франция, причём ни одного мяча с игры....
А ничего, что, они Нашу Сборную выиграли? Причём, не честным образом! А ты, сам, именно, за них симпатизируешь!
дурак? я противник Хорватов, но я объективный
Хорваты однозначно играют лучше! Просто не прет откровенно!
ничего не сделали уже во втором матче, а все равно выигрывают. Печальная Франция
может это и есть секрет?) ничего не делать)))))