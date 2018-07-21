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Главный судья:
Нестор Питана (Корпус, Мисьонес)
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Франция - Хорватия

15.07.2018, Воскресенье, 18:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: Россия 1 Чемпионат мира, Финал Франция - Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

29 марта, вторник 23:00 Франция 0:0 Хорватия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 2 1 0 3:1 +2 7
2. Дания 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Перу 3 1 0 2 2:2 0 3
4. Австралия 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +16

    Zhorik43 15 июля 2018, 19:55

    Довыпендривались Хорваты!!!

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    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 15 июля 2018, 19:38

    На отбой играет франция. Позор какой а это еще финал

    2
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    Рейтинг: +3911

    minaev23 15 июля 2018, 19:26

    Вперёд Франция!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский 15 июля 2018, 19:25

    Слава франции! Усташи домой!

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    Рейтинг: +16

    Zhorik43 15 июля 2018, 19:20

    Вот, Вам, и Хорваты. Со своей "сухой" игрой. Но, Модрича, как человека и игрока, жаль!

    3
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    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 15 июля 2018, 18:52

    Пеналь был левый так как растояние было минимальное и судья не должен был её назначит

    4
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    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 15 июля 2018, 18:51

    Противно смотреть на французский антифутбол. Спасает её только уровен игроков а не тренерской игрой. Хорвати просто монстры по сравнению игры команды.

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 15 июля 2018, 18:50

    я не знаю как закончится матч, но шикарный!) Хорваты смотрятся лучше, а забивает Франция, причём ни одного мяча с игры....

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    Рейтинг: +16

    Zhorik43 > Koshkin@myshkyn 15 июля 2018, 19:05

    А ничего, что, они Нашу Сборную выиграли? Причём, не честным образом! А ты, сам, именно, за них симпатизируешь!

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn > Zhorik43 15 июля 2018, 20:05

    дурак? я противник Хорватов, но я объективный

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    Рейтинг: +385

    VOLK83 15 июля 2018, 18:49

    Хорваты однозначно играют лучше! Просто не прет откровенно!

    2
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 15 июля 2018, 18:39

    ничего не сделали уже во втором матче, а все равно выигрывают. Печальная Франция

    7
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn > swot1205 15 июля 2018, 18:54

    может это и есть секрет?) ничего не делать)))))

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