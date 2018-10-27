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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Кардифф
Ливерпуль - Кардифф: обзор матча 27 октября 2018
Ливерпуль
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Кардифф
10'
М. Салах
66'
С. Мане
84'
Д. Шакири
87'
С. Мане
77'
К. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Кардифф
ГОЛ! 4:1!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Шакири
Пас отдал
М. Салах
84'
77'
ГОЛ! 2:1!
К. Патерсон
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
66'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
5
Морено
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
10
Мане
10
Лаллана
10
Салах
9
Фирмино
3-2-3-1-1
13
Этеридж
14
Бамба
12
Беннетт
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
13
Патерсон
30
Хойлетт
6
Камараса
5
Гуннарссон
14
Рид
23
Мерфи
Остались в запасе
Ливерпуль
Кардифф
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Ливерпуль - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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