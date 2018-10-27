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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Хэм
Лестер - Вест Хэм: обзор матча 27 октября 2018
Лестер
27.10.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
89'
О. Ндиди
30'
Ф. Бальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Хэм
ГОЛ! 1:1!
О. Ндиди
Пас отдал
Д. Грей
89'
85'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
81'
Замена
А. Огбонна
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Сеюнджу
80'
75'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Г. Диангана
61'
Замена
М. Антонио
️️️️
Чичарито
Замена
Д. Грей
️️️️
К. Ихеначо
61'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
47'
Замена
Д. Варди
️️️️
Р. Геззаль
46'
38'
Красная карточка
М. Нобл
30'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
2
Сеюнджу
5
Магуайр
12
Амарти
4
Ндиди
18
Геззаль
10
Иборра
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
17
Ихеначо
4-1-3-1-1
22
Фабиански
5
Сабалета
2
Бальбуэна
6
Диоп
26
Масуаку
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
19
Диангана
7
Андерсон
14
Чичарито
17
Ихеначо
10
Грей
10
Грей
17
Ихеначо
2
Сеюнджу
30
Оказаки
30
Оказаки
2
Сеюнджу
18
Геззаль
9
Варди
9
Варди
18
Геззаль
19
Диангана
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
19
Диангана
7
Андерсон
21
Огбонна
21
Огбонна
7
Андерсон
14
Чичарито
18
Антонио
18
Антонио
14
Чичарито
Остались в запасе
Лестер
Вест Хэм
12
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Адриан
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лестер - Вест Хэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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