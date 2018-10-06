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Уотфорд - Борнмут
Уотфорд - Борнмут: обзор матча 06 октября 2018
Уотфорд
06.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 4
Завершен
Борнмут
14'
Д. Брукс
33'
Д. Кинг (П)
45'
Д. Кинг
46'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Борнмут
Желтая карточка
А. Дукуре
89'
87'
Желтая карточка
Э. Сурман
78'
Замена
Э. Сурман
️️️️
Л. Кук
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Р. Перейра
74'
70'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Брукс
Желтая карточка
Х. Холебас
69'
66'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Р. Фрейзер
Замена
И. Саксесс
️️️️
А. Грэй
55'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
У. Хьюз
55'
46'
ГОЛ! 0:4!
К. Уилсон
Пас отдал
Р. Фрейзер
45'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кинг
Пас отдал
К. Уилсон
33'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Кинг
Вторая желтая
К. Кабаселе
32'
Желтая карточка
К. Кэткарт
22'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Брукс
Желтая карточка
К. Кабаселе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Холебас
20
Кэткарт
27
Кабаселе
17
Фемения
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
45
Грэй
14
Дини
4-2-2-2
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
15
Смит
2
Фрэнсис
8
Лерма
10
Кук
7
Брукс
10
Фрейзер
9
Уилсон
7
Кинг
19
Хьюз
5
Мариаппа
5
Мариаппа
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
10
Деулофеу
37
Перейра
45
Грэй
90
Саксесс
90
Саксесс
45
Грэй
10
Фрейзер
19
Станислас
19
Станислас
10
Фрейзер
7
Брукс
32
Гослинг
32
Гослинг
7
Брукс
10
Кук
16
Сурман
16
Сурман
10
Кук
Остались в запасе
Уотфорд
Борнмут
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
Главный тренер
Хави Грасия
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Уотфорд - Борнмут
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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