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Тоттенхэм - Кардифф
Тоттенхэм - Кардифф: обзор матча 06 октября 2018
Тоттенхэм
06.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
8'
Э. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Кардифф
90'
+5
Желтая карточка
Г. Артер
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
68'
Желтая карточка
Г. Кейн
59'
58'
Красная карточка
Д. Роллс
Желтая карточка
Д. Санчес
51'
ГОЛ! 1:0!
Э. Дайер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
15
Дайер
3
Роуз
2
Триппьер
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
3-2-4-1
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
12
Беннетт
13
Патерсон
23
Моррисон
31
Артер
32
Роллс
30
Хойлетт
6
Камараса
23
Мерфи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кардифф
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Тоттенхэм - Кардифф
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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