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Саутгемптон - Бернли
Саутгемптон - Бернли: обзор матча 12 августа 2018
Саутгемптон
12.08.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Бернли
87'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
76'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Хендрик
73'
Замена
С. Воукс
️️️️
К. Вуд
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ч. Остин
72'
Замена
Д. Ингс
️️️️
С. Соареш
56'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
С. Армстронг
56'
15'
Желтая карточка
Д. Корк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Бернли
1
Джо Харт
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-3-3-1
29
МакКарти
23
Вестергор
5
Стивенс
29
Худт
5
Бертранд
99
Лемина
21
Соареш
17
Армстронг
21
Ромеу
27
Редмонд
32
Остин
3-1-5-1
1
Харт
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
8
Вествуд
7
Гудмундссон
29
Хендрик
3
Уорд
4
Корк
12
Леннон
9
Вуд
17
Армстронг
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
17
Армстронг
32
Остин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
32
Остин
21
Соареш
28
Ингс
28
Ингс
21
Соареш
7
Гудмундссон
18
Тэйлор
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
29
Хендрик
35
Барнс
35
Барнс
29
Хендрик
9
Вуд
19
Воукс
19
Воукс
9
Вуд
Остались в запасе
Саутгемптон
Бернли
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
22
Том Хитон
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Саутгемптон - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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