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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Кардифф
Борнмут - Кардифф: обзор матча 11 августа 2018
Борнмут
11.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
24'
Р. Фрейзер
90+1'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Кардифф
Замена
Л. Муссе
️️️️
К. Уилсон
90'
+4
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Смит
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
К. Уилсон
Пас отдал
С. Фрэнсис
90'
+1
88'
Замена
Г. Мадин
️️️️
Б. Рид
Замена
С. Фрэнсис
️️️️
Д. Брукс
67'
63'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
62'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Патерсон
Желтая карточка
Ч. Дэниелс
43'
Пенальти не реализован!
К. Уилсон
34'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
К. Уилсон
24'
3'
Желтая карточка
Л. Пелтье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Нил Уорнок
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
15
Аке
27
Кук
21
Дэниелс
15
Смит
32
Гослинг
16
Сурман
10
Фрейзер
7
Брукс
7
Кинг
9
Уилсон
3-2-3-1
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
21
Пелтье
13
Патерсон
23
Моррисон
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
30
Хойлетт
14
Рид
7
Брукс
2
Фрэнсис
2
Фрэнсис
7
Брукс
9
Уилсон
11
Муссе
11
Муссе
9
Уилсон
15
Смит
9
Дефо
9
Дефо
15
Смит
11
Мендес-Лэйнг
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Мендес-Лэйнг
13
Патерсон
25
Уорд
25
Уорд
13
Патерсон
14
Рид
14
Мадин
14
Мадин
14
Рид
Остались в запасе
Борнмут
Кардифф
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
12
Алекс Смитис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Борнмут - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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