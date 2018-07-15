Франция - Бельгия

ждем соперника Франции по финалу, возможно это будет Англия.
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|7 июня, воскресенье
|22:00
|Франция
|3:4
|Бельгия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3:1
|+2
|7
|2.
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|3.
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2:2
|0
|3
|4.
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
ждем соперника Франции по финалу, возможно это будет Англия.
Судья просто КОЗЁЛ.Он и с австралийцами лягушатников вытянул,да и здесь судил предвзято.Где же ФИФА с честным судейством?Любой судья РФПЛ отработал бы лучше.
Согласен! Во многих моментах было за Францию. И потом Мбаппе во многих моментах повел себя очень некрасиво! раньше я к нему относился нормально, после этой игры отношение переменилось.
на Бельгию заряжали?
жироугхт - просто лё дерьмё..
Бельгия! Пусть будет новый чемпион !
Если уж и новый чемпион то Хорватия. Пусть наши если и проиграли то проиграли будующим чемпионам. Как в 2008-м.
Матч оказалсо скучноват )) Надеюсь за 3 место бельгийцы зацепятся.
у Франции очень сильная атака, у Бельгии состава на 2 команды хватит, я не думаю что здесь есть фаворит...
П1 ТБ
равные по силе команды, поэтому буду просто смотреть этот матч, удачи обеим командам и пусть победит сильнейший!!!