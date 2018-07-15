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Судьи
Главный судья:
Андрес Кунья
Материалы

Франция - Бельгия

10.07.2018, Вторник, 21:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Россия 1 Чемпионат мира, 1/2 финала Франция - Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные 2015

7 июня, воскресенье 22:00 Франция 3:4 Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 августа, среда 23:00 Бельгия 0:0 Франция
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 2 1 0 3:1 +2 7
2. Дания 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Перу 3 1 0 2 2:2 0 3
4. Австралия 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 11 июля 2018, 08:13

    ждем соперника Франции по финалу, возможно это будет Англия.

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    Рейтинг: +558

    avera 10 июля 2018, 23:02

    Судья просто КОЗЁЛ.Он и с австралийцами лягушатников вытянул,да и здесь судил предвзято.Где же ФИФА с честным судейством?Любой судья РФПЛ отработал бы лучше.

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich > avera 10 июля 2018, 23:22

    Согласен! Во многих моментах было за Францию. И потом Мбаппе во многих моментах повел себя очень некрасиво! раньше я к нему относился нормально, после этой игры отношение переменилось.

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    Рейтинг: +155

    Васьок86 > Almazovich 11 июля 2018, 06:47

    на Бельгию заряжали?

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    Рейтинг: +225

    dovakin 10 июля 2018, 22:59

    Бельгия, я болел за тебя!!!

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 10 июля 2018, 22:27

    жироугхт - просто лё дерьмё..

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    Рейтинг: +487

    Иванов Иван Иванович 10 июля 2018, 20:51

    Бельгия! Пусть будет новый чемпион !

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    Рейтинг: +25

    cmygeHm > Иванов Иван Иванович 10 июля 2018, 21:11

    Если уж и новый чемпион то Хорватия. Пусть наши если и проиграли то проиграли будующим чемпионам. Как в 2008-м.

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    Рейтинг: +115

    anomalist > cmygeHm 10 июля 2018, 21:38

    Недостойна Хорватия чемпионства

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    Рейтинг: +487

    Иванов Иван Иванович > Вот оно чё Михалыч 10 июля 2018, 23:22

    Матч оказалсо скучноват )) Надеюсь за 3 место бельгийцы зацепятся.

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    Рейтинг: +1779

    Alex Y 10 июля 2018, 20:10

    За Бельгию

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 10 июля 2018, 16:21

    у Франции очень сильная атака, у Бельгии состава на 2 команды хватит, я не думаю что здесь есть фаворит...

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    Рейтинг: +46

    semenov m 10 июля 2018, 09:37

    П1 ТБ

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 9 июля 2018, 12:08

    равные по силе команды, поэтому буду просто смотреть этот матч, удачи обеим командам и пусть победит сильнейший!!!

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