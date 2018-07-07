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Главный судья:
Марк Гейгер (Бичвуд)
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Колумбия - Англия

03.07.2018, Вторник, 21:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1/8 финала Колумбия - Англия
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Колумбия 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Япония 3 1 1 1 4:4 0 4
3. Сенегал 3 1 1 1 4:4 0 4
4. Польша 3 1 0 2 2:5 -3 3
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 июля 2018, 08:38

    ангичанам повезло, что не играл хамес...

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    Рейтинг: +225

    dovakin 4 июля 2018, 00:34

    Как же бесят эти скучные однотипные матчи, которые доводят до серий пенальти. Уж слишком много их на этом чемпионате накопилось! Ни Англия, ни Колубия не заслуживали в 4-ть финал с такой бракованной игрой, да еще и с нарушениями. Желаю, чтобы не было больше таких матчей в 1/4 финале! Пока-что матч Бельгия -Япония самый зрелищный на этом чемпионате, имхо.

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn > dovakin 4 июля 2018, 07:47

    матч, зрелищный он или не зрелищный забудут через неделю, а вот достижения команды останутся навсегда...

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    Рейтинг: +21134

    derrik2000 3 июля 2018, 23:30

    Болею за Колумбию, но какой же у них процент брака в передачах!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 3 июля 2018, 23:05

    давай колумбия !!

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 3 июля 2018, 23:04

    Колумбийцы, дожмите этих полудурков с острова!

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    Рейтинг: +385

    VOLK83 3 июля 2018, 23:03

    Англичан домой, королева заждалась!

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 3 июля 2018, 22:58

    Нах САКСЫ!!

    2
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    Рейтинг: +2636

    Andrering87 3 июля 2018, 22:56

    дааааа, колумбийцы ))))) гоооооооллллл)))

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 3 июля 2018, 22:55

    ГОООООЛ!!!!!!!!!1 )))) Доп время ща будет )))

    2
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    Рейтинг: +1897

    Aston 3 июля 2018, 22:48

    Американский петух уже не знает как помочь английским

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