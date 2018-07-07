Колумбия - Англия

ангичанам повезло, что не играл хамес...
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5:2
|+3
|6
|2.
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4:4
|0
|4
|3.
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4:4
|0
|4
|4.
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2:5
|-3
|3
ангичанам повезло, что не играл хамес...
Как же бесят эти скучные однотипные матчи, которые доводят до серий пенальти. Уж слишком много их на этом чемпионате накопилось! Ни Англия, ни Колубия не заслуживали в 4-ть финал с такой бракованной игрой, да еще и с нарушениями. Желаю, чтобы не было больше таких матчей в 1/4 финале! Пока-что матч Бельгия -Япония самый зрелищный на этом чемпионате, имхо.
матч, зрелищный он или не зрелищный забудут через неделю, а вот достижения команды останутся навсегда...
Болею за Колумбию, но какой же у них процент брака в передачах!
давай колумбия !!
Колумбийцы, дожмите этих полудурков с острова!
Англичан домой, королева заждалась!
дааааа, колумбийцы ))))) гоооооооллллл)))
Американский петух уже не знает как помочь английским