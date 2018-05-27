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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Монреаль
Миннесота Юнайтед - Монреаль: обзор матча 27 мая 2018
Миннесота Юнайтед
27.05.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Монреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Монреаль
Желтая карточка
Ф. Кальво
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Монреаль
4
Руди Камачо
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
3-1
22
Шаттлвос
5
Кальво
4
Мирс
15
Миллер
6
Шуллер
2-3-1
1
Буш
16
Фанни
22
Райтала
2
Ловиц
8
Таидер
10
Пьятти
25
Манкозу
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Монреаль
Главный тренер
Адриан Хит
4
Руди Камачо
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
4
Руди Камачо
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Монреаль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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