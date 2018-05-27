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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Чикаго Файр
Орландо Сити - Чикаго Файр: обзор матча 27 мая 2018
Орландо Сити
27.05.2018, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Чикаго Файр
28'
К. Игита
13'
А. Катай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Чикаго Файр
90'
+6
Желтая карточка
Й. Каппельхоф
ГОЛ! 1:1!
К. Игита
28'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Катай
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Чикаго Файр
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Чикаго Файр
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
6
Тони Тчани
ЦП
9
Алан Гордон
ЦФ
1-4
17
Бендик
27
Аллен
22
Мерам
7
Игита
17
Эльмунир
16
Клестан
2-2-1-1
2
Каппельхоф
27
Кэмпбелл
14
Джонсон
31
Швайнштайгер
10
Катай
11
Николич
Остались в запасе
Орландо Сити
Чикаго Файр
36
Ел Эдвардс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
6
Тони Тчани
ЦП
9
Алан Гордон
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Остались в запасе
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
6
Тони Тчани
ЦП
9
Алан Гордон
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Орландо Сити - Чикаго Файр
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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