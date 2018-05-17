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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Хольштайн
Вольфсбург - Хольштайн: обзор матча 17 мая 2018
Вольфсбург
17.05.2018, четверг, 21:30
Германия. Бундеслига
3 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Хольштайн
13'
Д. Ориги
40'
Й. Брекало
56'
Ю. Малли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хольштайн
ГОЛ! 3:0!
Ю. Малли
Пас отдал
Д. Ориги
56'
ГОЛ! 2:0!
Й. Брекало
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ориги
13'
Начало матча
Статистика матча Вольфсбург - Хольштайн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
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