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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Кадис
Гранада - Кадис: обзор матча 02 июня 2018
Гранада
02.06.2018, суббота, 21:30
Испания. Сегунда, 42 тур
2 : 1
Завершен
Кадис
43'
Д. Мачис
81'
Д. Мачис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Кадис
ГОЛ! 2:0!
Д. Мачис
Пас отдал
А. Мартинес
81'
62'
Вторая желтая
Робер
ГОЛ! 1:0!
Д. Мачис
Пас отдал
А. Мартинес
43'
26'
Желтая карточка
Робер
Начало матча
Статистика матча Гранада - Кадис
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
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0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
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Гранада
2 : 0
18.10.2026
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12.10.2026
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02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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