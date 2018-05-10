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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Брюгге
Шарлеруа - Брюгге: обзор матча 10 мая 2018
Шарлеруа
10.05.2018, четверг, 19:00
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
1 : 3
Завершен
Брюгге
64'
Р. Вормер
71'
Х. Ванакен
73'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Брюгге
73'
ГОЛ! 0:3!
Й. Фоссен
71'
ГОЛ! 0:2!
Х. Ванакен
64'
ГОЛ! 0:1!
Р. Вормер
45'
Желтая карточка
Д. Коолс
Желтая карточка
Ф. Н'Ганга
45'
Желтая карточка
К. Дианди
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
8
Мартос
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
18
Амара Бэби
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Шарлеруа
35
Парфэйт Манданда
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
10
Давид Полье
ЦФ
Брюгге
30
Владимир Габулов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
3-3
30
Пеннето
8
Мартос
24
Дессоле
41
Н'Ганга
18
Бэби
13
Дианди
14
Бенавенте
4-3-1
34
Хорват
27
Коолс
4
Денсвил
44
Мехеле
6
Пулен
8
Класи
6
Накамба
25
Вормер
7
Уэсли
Остались в запасе
Шарлеруа
Брюгге
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
30
Владимир Габулов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
10
Давид Полье
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Шарлеруа - Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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